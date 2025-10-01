تأکید نماینده ولیفقیه در لرستان بر خدمترسانی شایسته به مردم
نماینده ولیفقیه در لرستان در آیین اختتامیه بیستمین جشنواره شهید رجایی و جلسه شورای اداری استان بر ضرورت ارتقاء کمی و کیفی خدمات عمومی برای رضایت مردم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
نماینده ولیفقیه در لرستان در آیین اختتامیه بیستمین جشنواره شهید رجایی و جلسه شورای اداری استان با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان و کشور، گفت: مردم ما شایسته خدمت بیشتر و بهتر هستند در شرایطی که دشمنان هر روز با شیطنتهای جدیدی ظاهر میشوند، باید با تدابیر هوشمندانه، زندگی را برای مردم آسانتر کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین سید احمد رضا شاهرخی با انتقاد از فضای روانی منفی که منجر به گرانی و احتکار میشود، گفت: در حالی که انبارهای کالاهای اساسی به میزان کافی تأمین شدهاند، نباید اجازه دهیم برخی با ایجاد التهاب روانی، موجبات تورم و احتکار را فراهم کنندچراکه این رفتارها گناهی نابخشودنی است.
نماینده ولیفقیه در افزود: برای عبور از این شرایط، نیازمند حضور افراد شایسته و توانمند در عرصههای اجرایی هستیم؛ کسانی که مانند رزمندگان دوران دفاع مقدس، بتوانند جبهه اقتصادی و معیشتی مردم را در آرامش هدایت کنند.
حجتالاسلام والمسلمین شاهرخی با تأکید بر انتخاب مدیران بدون حب و بغض و بر اساس شایستگی، افزود: استاندار نیز بر این رویکرد تأکید دارند تا خدمتگزاران واقعی مردم بتوانند وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند.
وی در پایان با اشاره به نقش تاریخی مردم لرستان در حمایت از انقلاب اسلامی گفت: ملت ما، بهویژه مردم لرستان، همواره در بزنگاههای حساس پای کار بودهاند و میراث مجاهدتهای روحانیون و اقشار مختلف را با مقاومت و ایستادگی حفظ کردهاند.