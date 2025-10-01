پخش زنده
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه شهرداری زنجان نسبت به تعیین محل مشخص برای استقرار وانتبارها اقدام کرده است، گفت: تخلفات صورت گرفته وانتبارها نیز به پلیس راهور معرفی و گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ داوود حسنی گفت: یکی از معضلات شهر زنجان ترافیک ناشی از وانتبارهای شهری است که موجب بروز مشکلاتی برای شهروندان شده است.
وی با بیان اینکه شهرداری زنجان نسبت به تعیین محل مشخص برای استقرار وانتبارها اقدام کرده است، افزود: تخلفات صورت گرفته وانتبارها نیز به پلیس راهور معرفی و گزارش شده است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به پیامدهای منفی حضور وانتبارها در معابر غیرمجاز همچون ایجاد ترافیک، مزاحمت برای کسبه و نازیبایی سیمای شهر است، گفت: در همین راستا نسبت به تهیه کارت شناسایی و همچنین لیست وانتبارهای شهری اقدام شده است.
وی با اشاره به دیگر اقدام شهرداری در ارتباط با حوزه سیمای شهری گفت: در این زمینه بر افزایش تعداد این سازهها، زیباسازی و نورپردازی آنها برای ارتقای منظر شهری و مکانیابی مناسب اقدام شد.
حسنی افزود: جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی برای توسعه تبلیغات محیطی نیز از دیگر اقداماتی است که شهرداری در این حوزه انجام میدهد.