پخش زنده
امروز: -
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، در نشست با مدیران کل امور بانوان استانهای سراسر کشور، بر لزوم “همگرایی و همکاری همهجانبه” برای اجرای موفقیتآمیز «سند ارتقای وضعیت زنان» تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، در بخشی از سخنان خود در این نشست به تأثیرات چهار ابرچالش جهانی شامل تغییرات اقلیمی، مهاجرت، جمعیت و شهرنشینی، و همچنین دگرگونیهای فناوری بر نهاد خانواده پرداخت. بهروزآذر متذکر شد که بیشترین آسیب ناشی از این تحولات، متوجه قشر زنان و کودکان است.
وی با اشاره به مواجهه کشور با ابرچالش جمعیت، اظهار داشت: «با وجود ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت و تصویب قوانین مرتبط، متأسفانه همچنان از چاله جمعیتی خارج نشدهایم و ایران در مسیر سالمندی قرار دارد.» در این راستا، بر لزوم شناسایی دلایل واقعی کاهش فرزندآوری در مناطق مختلف و ارائه راهکارهای متناسب با شرایط بومی هر استان تأکید ورزید.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، با استناد به اصل بیستویکم قانون اساسی، حمایت همهجانبه از زنان سرپرست خانوار را یکی از مهمترین اولویتهای ملی دانست و خواستار برنامهریزی دقیق برای کاستن از آسیبپذیری این قشر شد.
وی همچنین با نگرانی به روند نزولی ازدواج و افزایش طلاق اشاره کرد و بر ضرورت تدوین برنامههایی متناسب با بافت بومی و فرهنگی هر منطقه تأکید نمود. در حوزه آموزش، با وجود رشد شاخصهای سواد و رفع شکاف جنسیتی در آموزش، معاون رئیسجمهور خاطرنشان کرد که نرخ ترک تحصیل دختران در برخی استانها نظیر سیستانوبلوچستان، کرمانشاه و لرستان همچنان بالا است و اجرای عدالت جنسیتی ایجاب میکند که به وضعیت آموزشی دختران و پسران به طور یکسان توجه شود.
بهروزآذر ضمن ابراز نگرانی جدی از شکاف عمیق در نرخ مشارکت اقتصادی زنان، اعلام کرد: «سهم زنان شاغل از جمعیت زنان در سن کار، تنها یکپنجم مردان است.» ایشان تأکید کرد که در حالی که زنان در تحصیلات دانشگاهی جایگاه بالاتری دارند، تنها ۳۵ درصد آنان موفق به ورود به بازار کار میشوند، که این خود نشاندهنده هدررفت سرمایه انسانی کشور است و باید با رفع موانع موجود، راهکارهای عملیاتی ارائه شود.
وی همچنین با اشاره به تأکیدات برنامه هفتم پیشرفت، از افزایش ۲۵ درصدی مهارتهای شغلی زنان در طول این برنامه خبر داد. ایشان با بیان اینکه نسبت مهارتآموزی زنان و مردان در حال حاضر برابر و حتی در برخی استانها بانوان پیشتاز هستند، بر لزوم فراهمآوری ظرفیتهای متناسب در بازار کار برای جذب این مهارتها تأکید کرد.
در پایان، معاون رئیسجمهور یادآور شد که در سند ارتقای وضعیت زنان هر استان، وضعیت و جایگاه آن استان در شاخصهایی چون اصلاح نرخ اشتغال و بیکاری زنان، ارتقای عدالت جنسیتی و بهبود شاخصهای جمعیتی مشخص شده است.
وی از مدیران کل امور بانوان استانها خواست تا برنامهریزی و اقدام در جهت ارتقای این شاخصها را در اولویت برنامههای سهساله و کوتاهمدت استان قرار دهند. ایشان تأکید کرد: «تحقق این اهداف بزرگ، نیازمند مشارکت آحاد مردم و همراهی کامل مدیران اجرایی کشور است.»