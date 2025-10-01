رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور بر اجرای «سند ارتقای وضعیت زنان» با بهره‌گیری از داده‌های دقیق، نوآوری، فناوری و مشارکت همه‌جانبه تأکید کرد و آن را موتور محرکه‌ای برای توسعه پایدار و ارتقای عدالت جنسیتی در کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، خانم داداندیش در نشست با مدیران کل امور بانوان استان‌ها و در حضور معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با تأکید بر ضرورت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد در دولت چهاردهم، «سند ارتقای وضعیت زنان» را نمونه عینی این رویکرد نوین خواند.

وی تصریح کرد: «اجرای موفق این سند حیاتی، مستلزم بهره‌گیری از داده‌های دقیق و مستند، درس‌آموزی از تجارب گذشته، ترویج نوآوری، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و جلب مشارکت فعال سازمان‌های مردم‌نهاد، استارتاپ‌ها و خود زنان جامعه است.»

رویکرد‌های منطقه‌ای و الزام تخصیص بودجه

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور با اشاره به تقسیم‌بندی استان‌ها در قالب پنج منطقه جغرافیایی، به طرح‌های راهبردی منطقه‌ای اشاره کرد که باید به فوریت عملیاتی شوند. از جمله این طرح‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

ایجاد پارک اقتصادی زنان.

طرح توانمندسازی اقتصادی دختران و زنان مبتنی بر زیست‌بوم هر استان.

حمایت از شبکه کسب‌وکار‌های بانوان.

ایجاد هم‌افزایی میان زنان کارآفرین.

خانم داداندیش تأکید کرد: «این برنامه‌های مهم باید در شورا‌های برنامه‌ریزی استان‌ها به تصویب نهایی رسیده و بودجه کافی برای اجرای آنها پیش‌بینی شود تا نتایج ملموسی در پی داشته باشد.»

لزوم پایش دقیق و رفع شکاف‌های ساختاری

ایشان همچنین بر ضرورت‌های زیرساختی برای تضمین موفقیت سند تأکید ورزید:

بازبینی و به‌روزرسانی مستمر اسناد ارتقای وضعیت زنان در سطح استان‌ها.

راه‌اندازی سامانه رصد و گزارش‌گیری جهت نظارت بر پیشرفت شاخص‌ها.

تأمین هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.

برنامه‌ریزی منسجم برای رفع شکاف دیجیتال.

در پایان این نشست، مدیران کل امور بانوان استان‌ها به ارائه گزارش‌های تحلیلی از وضعیت شاخص‌های آماری حوزه زنان و خانواده در استان‌های تحت مدیریت خود پرداختند تا مبنایی برای اقدامات آتی فراهم آید.