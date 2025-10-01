به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مسئول اورژانس ۱۱۵ کلات گفت: حادثه سقوط یک شهروند در شهر زاوین منجر به آسیب‌ های متعدد جسمی فرد مصدوم شد.

محمدی افزود: پس از حضور به‌ موقع آمبولانس پایگاه زاوین و با توجه به وخامت حال این مصدوم، بلافاصله درخواست اورژانس هوایی شد و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، وی تحویل بالگرد اورژانس داده و به مراکز درمانی مشهد منتقل شد.