نجات پیرمرد ۹۵ ساله کلاتی با بالگرد اورژانس
پیرمرد ۹۵ ساله ای که در شهر زاوین کلات از پشت بام سقوط کرده بود، با بالگرد اورژانس به مشهد منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مسئول اورژانس ۱۱۵ کلات گفت: حادثه سقوط یک شهروند در شهر زاوین منجر به آسیب های متعدد جسمی فرد مصدوم شد.
محمدی افزود: پس از حضور به موقع آمبولانس پایگاه زاوین و با توجه به وخامت حال این مصدوم، بلافاصله درخواست اورژانس هوایی شد و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، وی تحویل بالگرد اورژانس داده و به مراکز درمانی مشهد منتقل شد.