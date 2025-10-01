پخش زنده
جلسه شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور سیدرضا صالحیامیری برگزار شد.
وی افزود: در حوزه گردشگری نیز بیش از ۳۰۰ جاذبه طبیعی و مذهبی، ارتفاعات دنا، رودخانههای پرآب به طول ۱۴۰۰ کیلومتر، آبشارها، چشماندازهای منحصر به فرد، آثار تاریخی همچون آتشکدهها و پلهای تاریخی، جاذبههای عشایری، آیینها، موسیقی و پوشش سنتی ظرفیتهای ارزشمندی برای توسعه صنعت گردشگری به شمار میروند.
استاندار وجود ۱۹ روستای هدف گردشگری، پیست اسکی دنا، دریاچههای طبیعی، امامزادههای شاخص و موزه باستانشناسی یاسوج را از دیگر مزیتهای مهم این استان دانست.
وی با اشاره به ۴۲ پروژه نیمهتمام گردشگری، تأکید کرد: تکمیل این طرحها نیازمند جذب اعتبار و مشارکت بخش خصوصی است.
رحمانی در ادامه چند پیشنهاد را مطرح کرد:
-اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل موزه باستانشناسی یاسوج
ـ تکمیل فاز دوم پارک ساحلی رودخانه بشار در یاسوج
- توجه به طرح جامع گردشگری شهر سیسخت
- تأمین ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای تملک اراضی و ساماندهی شهر تاریخی بلادشاپور
- حمایت از توسعه بازارچهها و هنرمندان صنایع دستی استان با ۳۵ هزار فعال
- مرمت و توسعه امامزادهها و توجه به ظرفیت عبور رودخانه مارون از سواحل لنده
استاندار تأکید کرد: عدالت در توزیع اعتبارات و توجه به ظرفیتهای ویژه استان ضرورتی انکارناپذیر است و انتظار میرود وزارت میراث فرهنگی در این زمینه نگاه ویژهای داشته باشد.