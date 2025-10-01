رحمانی همچنین جنگل‌های بلوط، موقعیت جغرافیایی ممتاز در مسیر کریدورهای مهم، نزدیکی به بنادر جنوبی و ظرفیت‌های گسترده کشاورزی و دامپروری، جایگاه کهگیلویه و بویراحمد را در میان پنج استان مهم کشور تثبیت کرده است.

ا ستاندار کهگیلویه و بویراحمد در این نشست ضمن تقدیر از حضور وزیر میراث فرهنگی با تشریح ظرفیت‌های استان گفت: این استان با وجود تنها یک درصد وسعت و جمعیت کشور، سهمی ویژه در منابع ملی دارد؛ به‌طوری که ۲۵ درصد نفت کشور، ۱۰ درصد روان‌آب‌ها، دومین ذخایر گاز، معادن غنی و ۳۹ درصد گیاهان دارویی را داراست.

وی افزود: در حوزه گردشگری نیز بیش از ۳۰۰ جاذبه طبیعی و مذهبی، ارتفاعات دنا، رودخانه‌های پرآب به طول ۱۴۰۰ کیلومتر، آبشارها، چشم‌اندازهای منحصر به فرد، آثار تاریخی همچون آتشکده‌ها و پل‌های تاریخی، جاذبه‌های عشایری، آیین‌ها، موسیقی و پوشش سنتی ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه صنعت گردشگری به شمار می‌روند.

استاندار وجود ۱۹ روستای هدف گردشگری، پیست اسکی دنا، دریاچه‌های طبیعی، امامزاده‌های شاخص و موزه باستان‌شناسی یاسوج را از دیگر مزیت‌های مهم این استان دانست.

وی با اشاره به ۴۲ پروژه نیمه‌تمام گردشگری، تأکید کرد: تکمیل این طرح‌ها نیازمند جذب اعتبار و مشارکت بخش خصوصی است.

رحمانی در ادامه چند پیشنهاد را مطرح کرد:

-اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل موزه باستان‌شناسی یاسوج

ـ تکمیل فاز دوم پارک ساحلی رودخانه بشار در یاسوج

- توجه به طرح جامع گردشگری شهر سی‌سخت

- تأمین ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای تملک اراضی و ساماندهی شهر تاریخی بلادشاپور

- حمایت از توسعه بازارچه‌ها و هنرمندان صنایع دستی استان با ۳۵ هزار فعال

- مرمت و توسعه امامزاده‌ها و توجه به ظرفیت عبور رودخانه مارون از سواحل لنده

استاندار تأکید کرد: عدالت در توزیع اعتبارات و توجه به ظرفیت‌های ویژه استان ضرورتی انکارناپذیر است و انتظار می‌رود وزارت میراث فرهنگی در این زمینه نگاه ویژه‌ای داشته باشد.