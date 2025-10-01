به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به فوت دانش آموز کوهدشتی گفت: این دانش آموز با علائم انسداد روده به بیمارستان کوهدشت مراجعه کرده و پس از انجام برخی درمان‌های اولیه و عمل جراحی به خرم آباد انتقال یافته بود.

عباس شیرزاد با اشاره به مرگ این پسر نوجوان در بیمارستان شهید مدنی خرم آباد افزود: به محض مشخص شدن علت مرگ و بررسی پزشکی قانونی، موضوع اطلاع رسانی خواهد شد.