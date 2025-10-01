بازده انتقال آب به مزارع کشاورزی کاشمر با اجرای طرح های زیربنایی مانند لوله گذاری و پوشش جوی ها، ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی گفت: با حمایت‌ های این اداره و همکاری بهره برداران، بازده انتقال آب به مزارع ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و انتقال آب در مسیر جوی‌ ها به شیوه سنتی نیز به زودی پایان می یابد.

کاظم قربان پور خشکسالی و تغییر اقلیم را بسیار جدی دانست و افزود: در چند سال اخیر برای ۵۰ چاه کشاورزی حدود ۲۰۰ کیلومتر لوله گذاری انجام شده است و بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان کاشمر از اجرای این طرح‌ ها بهره‌ مند شده‌ اند.

وی کشت جایگزین خصوصا کشت گلخانه‌ ای را بهترین راهکار سازگاری با تغییر اقلیم دانست و ادامه داد: یکی از بهترین راهکار‌های مدیریت خشکسالی ترویج و حمایت از کاشت گلخانه‌ ای است.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر سطح زیرکشت گلخانه‌ ای کاشمر را ۶۵ هزار مترمربع عنوان و بیان کرد: جهاد کشاورزی به همه بهره برداران بخش کشاورزی توصیه می‌ کند علاوه بر کاهش سطح زیرکشت، کشاورزی خود را به اماکن محافظت شده و گلخانه‌ ها انتقال دهند.

قربان پور اظهار داشت: کاهش سطح زیرکشت، استفاده از آبیاری‌ های نوین، تغییر الگوی کشت و توسعه کشت گلخانه‌ ای از جمله راهکار‌های سازگاری با تغییر اقلیم و مورد حمایت جهاد کشاورزی است.

وی خاطرنشان کرد: آموزش، اطلاع رسانی و آگاهی دادن و حمایت از بهره برداران بخش کشاورزی از وظایف مدیریت جهاد کشاورزی است و به بهترین نحو و بطور مستمر در حال انجام است.