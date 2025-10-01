به گزارش خبرگزاری صدا وسیما کهگیلویه و بویر احمد . محمد بهرامی در نشست شورای اداری استان با حضور وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، ضمن قدردانی از حضور دکتر صالحی‌امیری در استان، گفت: یکی از مشکلات ما در بخشی از مدیریت‌ها ضعف در مهارت‌های ادراکی است که متأسفانه منجر به ناکارآمدی و ناتوانی در ارائه راهکار و به تبع ان خدمات رسانی می‌شود.

وی با اشاره به وجود سند بالادستی گردشگری افزود: حضور وزیر در استان فرصتی ارزشمند است که باید با اولویت‌بندی مسائل و ارائه راهکارهای مشخص از آن بهره برد. برخی اقدامات در حوزه گردشگری نیازمند اعتبارات کلان نیست و با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان آنها را محقق ساخت.

بهرامی اظهار داشت: امروز دنیا به دنبال ارائه خدمات با حداقل هزینه و حداکثر منفعت است و توسعه صنعت گردشگری می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند. نماینده بویراحمد،دنا و مارگون در شورای اداری همچنین به ظرفیت بالای استان در حوزه پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه، این منطقه مأمن مردم کشور بود و نشان داد چه توانمندی‌های بزرگی در این زمینه وجود دارد.

بهرامی در پایان تأکید کرد: گردشگری علاوه بر ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و بهره‌وری سرمایه انسانی، می‌تواند موتور محرک توسعه استان باشد و همه باید برای استفاده از این مزیت بزرگ کمک کنیم.