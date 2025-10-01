مهلت ارسال آثار در دو بخش دیگر جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان تمدید شد.

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مهلت ارسال آثار در بخش دیگرگونه‌های اجرایی تا ۱۵ مهر و در بخش نمایش‌نامه‌نویسی دانش‌آموزی تا ۳۰ مهر است و علاقمندان می‌توانند آثار خود را در تارنمای رسمی جشنواره به نشانی icy.theater.ir بارگذاری شوند.

سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» با حضور گروه‌های نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار می‌شود.

بیشتر بدانید:تمدید مهلت ارسال آثار در دو بخش دیگر جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان