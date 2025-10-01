امروز: -
بازدید شوراهای شهر از خط ۱۰ متروی تهران

رئیس شورای شهر و اعضای شورای شهر سراسر کشور، عصر امروز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ از روند پیشرفت خط ۱۰ متروی تهران بازدید کردند.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ - ۲۲:۲۴
برچسب ها: مترو ، شورای شهر ، مهدی چمران
