پخش زنده
امروز: -
افشین کریمی با بیان این که جامعه ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند استفاده از اندیشه و نقشآفرینی نخبگان است، گفت: امروزه جامعه موفق، جامعه ای است که از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان خود استفاده کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام در همایش روز نخبگان استان ایلام با تاکید بر این که دستگاههای اجرایی باید براساس وظایف قانونی خود از ظرفیت علمی دانشگاهیان بهره بگیرند، افزود: زیرساختهای متعددی، همچون منطقه آزاد، بازارچههای مرزی و فرودگاه در استان وجود دارد؛ اما بدون ورود نخبگان به عرصه مدیریت و تصمیمگیری، این ظرفیتها بهدرستی فعال نمیشوند.
رئیس بنیاد نخبگان استان ایلام با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای علمی، فرهنگی و اجتماعی نخبگان تشریح کرد: تلاش بر این است که زمینه مشارکت مؤثر استعدادهای برتر در حل مسائل استان فراهم شود و با رفع موانع، از مهاجرت آنان جلوگیری شود.
نعمت اله شیری، رئیس بنیاد نخبگان استان ایلام نیز در این همایش گفت: نخبگان، سرمایههای اصلی کشور هستند و وظیفه مشئولان ایجاد بستر برای معرفی توانمندیهای آنان و کمک به استفاده از ظرفیتهایشان در مسیر توسعه استان است.
وی افزود: در این بنیاد برای شناسایی استعدادهای دانش آموزی، دانشجویی و اساتید دانشگاه؛ طرح های شناسایی و هدایت استعدادهای برتر، توسعه فعالیت های علمی و فرهنگی و طرح استادیار جوان اجرا می شود.
هم اکنون 598 نفر عضو بنیاد نخبگان استان ایلام هستند.
در این همایش از نخبگان دانش آموزی و دانشجویی و اساتید دانشگاهی قدردانی شد.