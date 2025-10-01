به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام در همایش روز نخبگان استان ایلام با تاکید بر این که دستگاه‌های اجرایی باید براساس وظایف قانونی خود از ظرفیت علمی دانشگاهیان بهره بگیرند، افزود: زیرساخت‌های متعددی، همچون منطقه آزاد، بازارچه‌های مرزی و فرودگاه در استان وجود دارد؛ اما بدون ورود نخبگان به عرصه مدیریت و تصمیم‌گیری، این ظرفیت‌ها به‌درستی فعال نمی‌شوند.

رئیس بنیاد نخبگان استان ایلام با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی نخبگان تشریح کرد: تلاش بر این است که زمینه مشارکت مؤثر استعدادهای برتر در حل مسائل استان فراهم شود و با رفع موانع، از مهاجرت آنان جلوگیری شود.

نعمت اله شیری، رئیس بنیاد نخبگان استان ایلام نیز در این همایش گفت: نخبگان، سرمایه‌های اصلی کشور هستند و وظیفه مشئولان ایجاد بستر برای معرفی توانمندی‌های آنان و کمک به استفاده از ظرفیت‌هایشان در مسیر توسعه استان است.

وی افزود: در این بنیاد برای شناسایی استعدادهای دانش آموزی، دانشجویی و اساتید دانشگاه؛ طرح های شناسایی و هدایت استعدادهای برتر، توسعه فعالیت های علمی و فرهنگی و طرح استادیار جوان اجرا می شود.

هم اکنون 598 نفر عضو بنیاد نخبگان استان ایلام هستند.

در این همایش از نخبگان دانش آموزی و دانشجویی و اساتید دانشگاهی قدردانی شد.