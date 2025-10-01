بروجرد قطب تولید سیب در لرستان
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بروجرد گفت: سطح زیر کشت باغات بروجرد ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار است که ۵۶ هزار تن سیب از این سطح برداشت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بروجرد با اشاره آغاز برداشت سیب از سطح باغات بروجرد گفت: سطح زیر کشت باغات بروجرد ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار است که ۵۶ هزار تن سیب از این سطح برداشت میشود و از این حیث رتبه اول تولید سیب در استان را دارد.
جواد گودرزی افزود: همچنین ۵ هزار تن از سیبهای بروجرد به صورت ترشک و لواشک فرآوری میشود و مابقی به در داخل و خارج از استان مصرف میشود.
به گفته وی سیب بروجرد به دلیل شرایط آب و هوایی بسیار خوش طعم و آبدار است و از کیفیت بالایی برخوردار است.