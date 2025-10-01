بهرهبرداری از پنج ایستگاه شتابنگار در آذربایجانغربی
مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: با هدف توسعه شبکه ملی شتابنگاری زلزله در سطح استان پنج ایستگاه شتابنگار جدید نسل چهارم در نقاط مختلف استان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛پیمان آرامون در مراسم بهرهبرداری از دستگاه شتابنگار روستای طلاتپه ارومیه اظهار داشت: با راهاندازی این تعداد دستگاه شتابنگار جدید، تعداد دستگاههای شتابنگار فعال در سطح استان به ۵۹ مورد رسیده است.
وی ادامه داد: راهاندازی این دستگاهای شتابنگار گامی مؤثر در مسیر افزایش ایمنی و پایش دقیقتر لرزهخیزی در این پهنه زمینساختی به شمار میآید.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: با بهرهبرداری از ایستگاههای جدید، تعداد ایستگاههای نسل جدید استان به ۳۴ ایستگاه رسیده و ۲۵ ایستگاه نسل قدیم نیز در هستند.
آرامون تاکید کرد: با پیگیری و با تخصیص اعتبارات لازم، بهروزرسانی دستگاههای شتابنگار نسل قدیم در دستور کار قرار دارد و برنامه ریزی لازم صورت گرفته است.
وی بیان کرد: ایستگاههای جدید شتابنگاری، به فناوریهای روز و تجهیزات پیشرفته مجهز هستند و نقش حیاتی در ثبت دادههای دقیق شتاب زمین در زمان وقوع زلزله ایفا میکنند.