توسعه گردشگری؛ راهکاری پایدار برای خروج از چالشهای اقتصادی
سرپرست فرمانداری اشنویه با اشاره به ظرفیتهای غنی این شهرستان، توسعه گردشگری را راهکار پایدار مناسبی برای خروج از چالشهای اقتصادی و اجتماعی شهرستان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ عبدالسلام مامعزیزی در جریان بازدید از تاسیسات گردشگری اشنویه که بهمناسبت هفته گردشگری انجام شد، با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی ارزشمند اشنویه، بر استفاده از این ظرفیتها برای برنامهریزی، آموزش و بهرهگیری از ایدههای نو برای توسعه این حوزه و ایجاد نشاط اجتماعی، کسب و کار و توسعه اقتصادی در این بخش تاکید کرد.
سرپرست فرمانداری اشنویه از تشکیل کارگروه ویژه تخصصی اقتصادی این حوزه خبر داد و افزود: باید از افراد دلسوز و صاحبنظر با ایدههای خلاقانه بهره گرفت و با همکاری دستگاههای متولی به سمت الگوهای موفق حرکت کرد.
او همچنین بر اهمیت آموزش در سطوح مختلف تأکید کرد و گفت: آموزش باید لایهبندی و سطحبندی شود تا همه اقشار جامعه در مسیر توسعه گردشگری مشارکت داشته باشند.
مامعزیزی برگزاری جشنوارهها را مهم دانسته و با اشاره به نقش فستیوالها و جشنوارهها در جذب گردشگر و ایجاد درآمد تصریح کرد: در دنیا جشنوارهها از مهمترین عناصر گردشگری هستند و باید برای برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری برنامهریزی کنیم.