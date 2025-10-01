بررسی چالشهای واگذاری زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در روستاهای ماکو
کارگروه تخصصی جمعیت شهرستان ماکو با هدف بررسی موانع و مشکلات واگذاری زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در مناطق روستایی تشکیل جلسه داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ در این نشست که با حضور رؤسای دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد، موضوعات مرتبط با روند واگذاری زمین به خانوادههای مشمول طرح جوانی جمعیت مورد بررسی قرار گرفت.
رضا رضایی در این جلسه بر ضرورت هماهنگی دستگاههای ذیربط برای تسهیل در روند واگذاری تأکید کرد و افزود: اجرای صحیح این طرح میتواند نقش مهمی در حمایت از خانوادهها و توسعه پایدار مناطق روستایی داشته باشد.
همچنین در ادامه جلسه، نمایندگان ادارات مختلف به بیان دیدگاهها، مشکلات اجرایی و راهکارهای پیشنهادی پرداختند تا مسیر اجرایی شدن طرح با کمترین چالش دنبال شود.