پخش زنده
امروز: -
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: دولت با ارائه تسهیلات ویژه، از سرمایهگذاران بخش خصوصی در صنعت گردشگری حمایت می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما کهگیلویه و بویراحمد سیدرضا صالحیامیری در نشست شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد که با حضور استاندار، نماینده ولیفقیه و مجمع نمایندگان استان برگزار شد، سلام رئیس جمهور را به مردم کهگیلویه و بویراحمد رساند و افزود: مردم این استان به شجاعت دلاوری و میهمان نوازی معروف هستند و بدون شک دولت از همه توان برای توسعه این استان استفاده می کند.
صالحی امیری هدف از سفر به این استان را رفع چالش ها و موانع پیش روی صنعت گردشگری دانست و عنوان کرد: سرمایه اصلی کشور مردم هستند و موتور محرک توسعه همهجانبه، حضور و مشارکت آحاد جامعه است و برای رسیدن به نقطه مطلوب، نیازمند همدلی و وحدت بین مردم و دولت هستیم.
وزیر میراثفرهنگی، با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزههای نفت، منابع آب، کشاورزی، دامپروری و طبیعت بکر و تأکید بر اهمیت گردشگری بهعنوان پیشران توسعه پایدار اظهار کرد: کهگیلویه و بویراحمد در حوزه گردشگری جذابیتهای منحصربهفردی دارد؛ از تمدن و فرهنگ غنی تا طبیعت کمنظیر و امنیت پایدار. این ظرفیتها میتوانند محور رونق اقتصادی استان باشند.
صالحیامیری همچنین از برگزاری همایش ملی سرمایهگذاری گردشگری در استان با همکاری استانداری خبر داد و گفت: این رویداد فرصتی کلیدی برای توسعه و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی خواهد بود.
او با اشاره به وجود بیش از دو هزار پروژه نیمهتمام در کشور، بر ضرورت حضور بخش خصوصی در تکمیل آنها تأکید کرد و افزود: گردشگری به تحریمها گره نخورده و حتی با سرمایهگذاریهای کوچک میتوان زمینه اشتغال پایدار را در این بخش فراهم کرد.
وزیر میراثفرهنگی دستبافتهای عشایری استان را از دیگر ظرفیتهای مهم توسعه دانست و گفت: این آثار نهتنها در اقتصاد محلی نقشآفرین هستند، بلکه هویت اصیل فرهنگی ایران را نیز به جهانیان معرفی میکنند.
وی با تأکید بر اهمیت سفرهای میدانی دولت گفت: نمیتوان در پایتخت نشست و صرفاً با سیستم اداری برای کشور تصمیمگیری کرد. سفر به مناطق مختلف فرصتی است تا مشکلات مردم از نزدیک دیده و برای آنها راهحل عملی طراحی شود.
صالحیامیری توسعه گردشگری خارجی را راهبردی مهم برای اقتصاد ایران خواند و بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ بیش از شش میلیون و دویست هزار گردشگر خارجی وارد کشور شدند و پارسال هم بیش از هفت میلیون و این عدد رسید امسال برای به هشت میلیون نفر برنامه ریزی شد خوشبختانه در شهریورماه امسال روند ورود گردشگران خارجی مثبت چهار بود.