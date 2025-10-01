وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: دولت با ارائه تسهیلات ویژه، از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در صنعت گردشگری حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما کهگیلویه و بویراحمد سیدرضا صالحی‌امیری در نشست شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد که با حضور استاندار، نماینده ولی‌فقیه و مجمع نمایندگان استان برگزار شد، سلام رئیس جمهور را به مردم کهگیلویه و بویراحمد رساند و افزود: مردم این استان به شجاعت دلاوری و میهمان نوازی معروف هستند و بدون شک دولت از همه توان برای توسعه این استان استفاده می کند.

صالحی امیری هدف از سفر به این استان را رفع چالش ها و موانع پیش روی صنعت گردشگری دانست و عنوان کرد: سرمایه اصلی کشور مردم هستند و موتور محرک توسعه همه‌جانبه، حضور و مشارکت آحاد جامعه است و برای رسیدن به نقطه مطلوب، نیازمند همدلی و وحدت بین مردم و دولت هستیم.