به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مازیار هوشمند افزود: اردوی تیم والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال ایران تا ۱۱ مهر به میزبانی کیش در حال برگزاری است.

او گفت: چهارمین مرحله اردو در جریان است و بازیکنان پرتلاش مشغول تمرین هستند.

هوشمند گفت: تیم زیر ۱۸ سال ایران با ۴ ورزشکار در قالب دو تیم الف و ب به رقابت‌های جهانی زیر ۱۸ سال قطر اعزام می‌شود.

رقابت‌های والیبال ساحلی کمتر از ۱۸ سال جهان از ۱۵ مهر به میزبانی دوحه قطرآغاز خواهد شد.

عارف ملکی (تهران)، مصطفی قلیپوری (گلستان)، عمران سلاق (گلستان)، آیدین نوروزی خواه (گیلان)، حجت الله محبوبی (هرمزگان) و ایلیا عباسی (هرمزگان) بازیکنان دعوت شده به این مرحله از تمرینات هستند.

مازیار هوشمند به عنوان سرمربی و مجید باقری (کمک مربی) ملی‌پوشان را در این اردو همراهی می‌کنند.