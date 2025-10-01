افتخاری دیگر برای دانشگاه ارومیه
قرارگیری ۱۹ نفر از اعضای هیات علمی و دانش آموختگان دانشگاه ارومیه در زمره ۲ درصد دانشمندان پراستناد جهان
۱۹ نفر از اعضای هیات علمی و دانش آموختگان دانشگاه ارومیه در زمره ۲ درصد دانشمندان پراستناد جهان قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛دانشگاه استنفورد فهرست دانشمندان پراستناد جهان را منتشر کرد. بر طبق شیوهنامه این فهرست، افراد در دو دسته/گروه «با تاثیر دوره یک ساله» و «با تاثیر دوره بلندمدت» معرفی میشوند.
۱۹ نفر از اعضای هیات علمی و دانش آموختگان دانشگاه ارومیه در زمره ۲ درصد دانشمندان پراستناد جهان «با تاثیر دوره یک ساله» قرار گرفتند.
همچنین ۹ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه نیز در زمره ۲ درصد دانشمندان پراستناد جهان «با تاثیر دوره بلندمدت» قرار گرفتند.