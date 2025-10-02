پخش زنده
در پی عفو اخیر رهبر انقلاب، خراسان شمالی جز پنج استان کشور بدون زندانی تعزیراتی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ خراسان شمالی دیگر هیچ زندانی تعزیراتی ندارد؛ موضوعی که نشان میدهد با تعامل و همکاری میان دستگاههای مسئول، نهتنها مشکلات قضایی کاهش یافته، بلکه زمینه برای آرامش اجتماعی و بهبود کسبوکارها نیز فراهم شده است. این اتفاق، گام مهمی در مسیر توسعه استان و ارتقای رضایتمندی مردم به شمار میرود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی با اشاره به اینکه ۱۹ نفر از زندانیان تعزیرات حکومتی در کشور شامل عفو شدند، گفت: یکی از زندانیان از خراسان شمالی بود.
محمد رضا کفاش افزود: طبق قانون گران فروشان کم فروشان و دیگر اصنافی که تخلفی در این زمینه انجام میدهند حبس شامل آنها نمیشود و تنها جریمه مالی باید پرداخت کنند.
وی گفت: اگر پرداخت جریمه آنان بسیار بالا باشد بصورت اقساطی پرداخت انجام میشود تنها در صورتی که نتواننداقساطشان را پرداخت کنند روانه زندان خواهند شد.