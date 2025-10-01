تصادف پراید و کامیونت در محور ایواوغلی به خوی دو مصدوم برجا گذاشت.

حادثه رانندگی در محور ایواوغلی به خوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حمید محبوبی؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت:ساعت ۰۸:۱۴ روز چهارشنبه «۹ شهریور ماه ۱۴۰۴»؛ گزارشی مبنی بر تصادف خودروی سواری پراید با کامیونت در محور ایواوغلی به خوی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی افزود:نجاتگران هلال‌احمر پایگاه امداد و نجات ایواوغلی شهرستان خوی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی افزود:این حادثه ۲ مصدوم داشت که بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.