حادثه رانندگی در محور ایواوغلی به خوی
تصادف پراید و کامیونت در محور ایواوغلی به خوی دو مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ حمید محبوبی؛ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجان غربی گفت:ساعت ۰۸:۱۴ روز چهارشنبه «۹ شهریور ماه ۱۴۰۴»؛ گزارشی مبنی بر تصادف خودروی سواری پراید با کامیونت در محور ایواوغلی به خوی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.
وی افزود:نجاتگران هلالاحمر پایگاه امداد و نجات ایواوغلی شهرستان خوی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجان غربی افزود:این حادثه ۲ مصدوم داشت که بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.