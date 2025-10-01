

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته وضعیت بازیکنان و اتاق حل اختلاف فیفا، در حکمی باشگاه استقلال را به دلیل فسخ یک‌طرفه و غیرموجه قرارداد «منتظر محمد» هافبک عراقی سابق این تیم، از فعالیت در دو پنجره نقل‌وانتقالاتی محروم کرد.

علاوه بر این حکم باشگاه استقلال باید مبلغی حدود ۳۰ میلیارد تومان نیز به منتظر محمد پرداخت کند. قرارداد این بازیکن با آبی‌ها به صورت ریالی بسته شده بود.

باشگاه استقلال شهریور ماه سال ۱۴۰۳ قرارداد منتظر محمد را به صورت یک‌طرفه فسخ کرده بود.