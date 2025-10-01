پخش زنده
کمیته وضعیت فدراسیون جهانی فوتبال باشگاه استقلال را از فعالیت در دو پنجره نقلوانتقالاتی محروم کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته وضعیت بازیکنان و اتاق حل اختلاف فیفا، در حکمی باشگاه استقلال را به دلیل فسخ یکطرفه و غیرموجه قرارداد «منتظر محمد» هافبک عراقی سابق این تیم، از فعالیت در دو پنجره نقلوانتقالاتی محروم کرد.
علاوه بر این حکم باشگاه استقلال باید مبلغی حدود ۳۰ میلیارد تومان نیز به منتظر محمد پرداخت کند. قرارداد این بازیکن با آبیها به صورت ریالی بسته شده بود.
باشگاه استقلال شهریور ماه سال ۱۴۰۳ قرارداد منتظر محمد را به صورت یکطرفه فسخ کرده بود.