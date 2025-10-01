به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، فرمانده لشکرهای ۲۵ کربلا و ۵ نصر جنگ دفاع در همایش سالانه «مبلغان مجاهد» که در مرکز همایش‌های بین‌المللی غدیر قم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس گفت: قم مهد شهیدان و رزمندگان است؛ بیش از ۶۵۰۰ نفر از این دیار در راه اسلام و انقلاب جان خود را فدا کردند و امروز وظیفه ماست که یاد آنان را زنده نگه داریم و راهشان را ادامه دهیم.

سردار مرتضی قربانی، نقش روحانیت را در هدایت و پشتیبانی رزمندگان برجسته دانست و افزود: روحانیون با حضور در خطوط مقدم و ارائه راهنمایی‌های اخلاقی و معنوی، اعتماد و انگیزه مضاعفی به رزمندگان می‌دادند؛ بدون حضور این عزیزان، مدیریت عملیات‌های پیچیده میسر نمی‌شد.

در دوران انقلاب اسلامی 4 هزار شهید روحانی تقدیم نظام شده است.