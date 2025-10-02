به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ جلال زارع، گفت: پویش خرید امن در فضای مجازی همزمان با هفته انتظامی با هدف ارتقای سطح آگاهی شهروندان و گردشگران در برابر کلاهبرداری‌های اینترنتی و ترویج فرهنگ خرید ایمن از بستر‌های برخط برگزار می‌شود.

او هدف اصلی اجرای این پویش را افزایش اعتماد عمومی به تجارت الکترونیک و پیشگیری از جرایم در حوزه سایبری برشمرد.

سرعنگ زارع، گفت: با توجه به جایگاه کیش به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری کشور، اجرای طرح‌های آگاهی بخش در حوزه فضای مجازی اهمیت ویژه‌ای دارد.

او با اشاره به اجرای این پویش از ۱۱ تا ۱۷ مهر در کیش، افزود: کارگاه‌های آموزشی حضوری و مجازی، تولید محتوا‌های چند رسانه‌ای و مسابقات فرهنگی از بخش‌های پویش سراسری خرید امن در فضای مجازی است.

سرهنگ زارع، گفت: شهروندان و گردشگران، جرایم سایبری را به شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های پلیس فتا یا در سامانه csirc.fata.gov.ir گزارش کنند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی ویژه کیش با تاکید بر خرید از فروشگاه‌های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیک، گفت: با خرید امن کاربران در فضای مجازی، گامی موثر در کاهش جرایم اینترنتی و افزایش ضریب امنیت در فضای مجازی را فراهم کنیم.