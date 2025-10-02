به گزارش شهروند خبرنگار صدا و سیما، ترافیک مشکل این روزهای مردم در شهرهای مختلف است که تبدیل به دقدقه روزانه شده است.

در این خصوص یکی از شهروندان شهر مشهد از طرف خودش و دیگر افراد از ترافیک شدید میدان دانش مشهد خبر دادند و درخواست نصب چراغ راهنما شدند.

متن پیام شهروند خبرنگارما:

میدان دانش در شهر مشهد و در نزدیکی شهرک صدف قرار دارد و همیشه دچار ترافیک شدید یا خیلی شدید است و حتی گاهی هم کاملا قفل می شود.

من و دیگر افراد از شهرداری میخواهیم برای حل مشکل این ترافیک رسیدگی کنند و در صورت تمایل چراغ راهنمایی و رانندگی در این میدان نصب کنند.