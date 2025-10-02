سخنگوی سازمان ملل:
زنان و کودکان غزه همچنان گرسنگی را تحمل میکنند
سخنگوی سازمان ملل متحد با هشدار درباره ادامه حملات هوایی اسرائیل در نوار غزه گفت: زنان و کودکان همچنان گرسنگی و سوءتغذیه را در غزه تحمل میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل به خبرنگاران گفت: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه (OCHA) هشدار داده است که حملات هوایی و گلولهباران در سراسر نوار غزه ادامه دارد و بنا به گزارشها، در این حملات دهها نفر کشته یا زخمی شدهاند. شلیک موشکهای فلسطینی به سمت اسرائیل نیز امروز گزارش شد.
سخنگوی سازمان ملل گفت: وزارت بهداشت در غزه اعلام کرد که از اکتبر ۲۰۲۳، تلفات از ۶۶ هزار نفر فراتر رفته است. سازمان ملل بار دیگر تاکید میکند که غیرنظامیان هرگز نباید هدف قرار گیرند. طبق قوانین بینالمللی بشردوستانه، غیرنظامیان باید همیشه محافظت شوند.
دوجاریک تاکید کرد: در همین حال، زنان و کودکان همچنان گرسنگی و سوءتغذیه را در غزه تحمل می کنند. روز گذشته، صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) اعلام کرد که یک دختر نه ساله بر اثر سوءتغذیه شدید درگذشته است.
وی افزود: به طور کلی، طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، از زمان تایید قحطی در ماه اوت، ۱۷۷ نفر، از جمله ۳۶ کودک، بر اثر گرسنگی و سوءتغذیه جان خود را از دست دادهاند. اگرچه شرکای سازمان ملل متحد که در زمینه تغذیه فعالیت میکنند، ماه گذشته توانستند به حدود ۶۰۰ زن باردار و شیرده مبتلا به سوءتغذیه دسترسی پیدا کنند، اما این تعداد به هیچ وجه کافی نیست.
دوجاریک ادامه داد: صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) میگوید که بیش از ۶۰ درصد از زنان باردار و مادران جدید در غزه از سوءتغذیه رنج میبرند.
سخنگوی سازمان ملل گفت: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) همچنان خواستار دسترسی بدون مانع و پایدار به غزه و سراسر آن برای ارائه منابع و خدمات حیاتی به مقدار کافی از جمله غذاهای مغذی از طریق بخش تجاری، مانند گوشت، سبزیجات و لبنیات است.
وی تاکید کرد: در همین حال، مردم غزه همچنان با آوارگی مواجه هستند. یونیسف هشدار داده که کودکان چندین روز است که در میان بمباران مداوم، تیراندازی و همچنین در میان اجساد، در ترس و وحشت راه میروند. این شرایط بدون غذا و آب کافی است.
دوجاریک درباره جنوب غزه نیز گفت: خانوادهها در چادرهای موقت بسیار شلوغ در امتداد ساحل فشرده شدهاند. با نزدیک شدن زمستان، چادرها در معرض خطر سیل قرار دارند. شاید به یاد داشته باشید که در ماه اوت، برخی از خانوادهها تحت تأثیر جزر و مد در امتداد ساحل غزه قرار گرفتند.
وی افزود: شرکای سازمان ملل گزارش داده اند که در هفته جاری، چادر، برزنت و ملحفه از طریق گذرگاههای تأیید شده وارد غزه شدهاند. با این حال، صدها هزار نفر همچنان به شدت به هر نوع سرپناهی نیاز دارند.
سخنگوی سازمان ملل گفت: سازمان ملل متحد برای کاهش غارت، به مسیرهای امن و تایید شده بیشتری برای جمعآوری مواد لازم برای سرپناه نیاز دارد، پل آلنبی باید برای جابجایی محمولهها بازگشایی شود و حجم محمولههایی که برای ورود تایید و از گمرک ترخیص میشوند، افزایش یابد.