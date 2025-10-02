

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در متن کامل این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اُولئکَ هُمُ المُومنُونَ حَقاً، لّهُم دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِم و مَغفِرَهٌ وَ رِزقٌ کَرِیمٌ

مومنان واقعی و حقیقی فقط آنانند، برای ایشان نزد پروردگارشان درجاتی بالا و آمرزش و رزق نیکو و فراوانی است. (انفال/۴)

یکسال از شهادت سـید مقاومـت، سید حسن نصرالله فرمانده شجاع و بصیر حزب الله و همراهان صدیقش شیخ صفی الدین هاشم و سردار عباس نیلفروشان گذشت، اما مقاومت همچنان زنده و جاودانه است. چراکه حزب الله قهرمان زنده و ماندگار است، چنانچه سید مقاومت و سایر شهدای آن زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می‌خورند.

راه سیدحسن همچنان ادامه دارد چنانچه راه سایر شهدای مقاومت از حاج قاسم عزیز تا اسماعیل هنیه، از یحیی سنوار تا شهدای اقتدار ادامه داشته و خون پاکشان بر زمین نخواهد ماند.

دشمنان مقاومت از حضور حماسی مردم ایران در مراسم پاسداشت سید حسن نصرالله درمی بایند که نه حزب الله، نه حماس، نه حشدالشعبی، نه انصارالله سرافراز و نه هیچ گروهی از جبهه مقاومت قابل تضعیف نیست. چنانچه خلع سلاح حزب الله به رغم همه فشار‌های صهیونیزم بین الملل، استکبار جهانی و تصویب آن در هیات دولت لبنان نه ممکن نیست.

سازمان بسیج اساتید کشور ضمن تبریک و تسلیت سالگرد عروج ملکوتی سید مقاومت، مجاهد واقعی فی سبیل الله و همراهان صدیقش شیخ صفی الدین هاشم و سردار عباس نیلفروشان به محضر شریف بقیه الله الاعظم (اروحنا فداه) و نایب برحقش حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، همه دلاور مردان مقاومت در سراسر جهان، از ملت شریف ایران بویژه جامعه دانشگاهیان کشور، اساتید گرامی و دانشجویان عزیز دعوت به عمل می‌آورد تا با حضور حماسی و مشارکت فعال خویش در مراسم اولین سالگرد فرمانده رشید و سرافراز حزب الله شهید سیدحسن نصرالله موجبات شادی روح آن مردان آسمانی، استمرار راه شهدای مقاومت و حمایت از حزب الله لبنان فراهم سازند. به امید فتح و نصرت نهایی جبهه مقاومت در سراسر جهان و آزادی قدس شریف. ان شاء الله تعالی

سازمان بسیج اساتید کشور

دهم مهرماه ۱۴۰۴