نتایج پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی ناپیوسته مهر ماه ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.
نتایج مقطع کارشناسی ناپیوسته پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی بر روی سامانه http://azmoon.org قرار گرفت.
ثبت نام در سامانه جامع پذیرش از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۱۲ مهر آغاز میشود و پذیرفته شدگان میتوانند با مراجعه به سامانه جامع پذیرش به آدرس paziresh.iau.ir برای ثبت نام خود اقدام کنند.