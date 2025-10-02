مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به ۳مصدوم انحراف و سقوط خودروی پراید از پل در محور شهرکرد به سفید دشت خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت:خبری مبنی بر انحراف و سقوط خودروی پراید از پل در محور شهرکرد به سفید دشت روبروی راهدارخانه دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی امداد و نجات پایگاه فجر به محل اعزام شد. نیرو‌های امدادی پس از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه و انجام عملیات رهاسازی، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را برای مصدومان انجام دادند و سپس با همکاری نیرو‌های اورژانس، آنان را به بیمارستان کاشانی شهرکرد منتقل کردند.