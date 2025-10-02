پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسانشمالی گفت: ۲۴۰ فرصت سرمایهگذاری استان در همایش ملی ۱۴ مهرماه جاری رونمایی میشود که برای ۱۲۰ مورد از آنها مجوز بینام صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمد رضا معموری گفت: اجرای همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری بینام خراسان شمالی از اردیبهشت ماه امسال آغاز شده و مقدمات برگزاری آن در حال انجام است. این همایش در روز ۱۴ مهرماه برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این همایش، ۱۲۰ فرصت سرمایهگذاری بینام و ۱۲۰ فرصت سرمایهپذیر رونمایی خواهند شد و به بخش خصوصی معرفی خواهند شد.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی هم در جلسه ستاد تسهیلگری استان اعلام کرد:این همایش در عالیترین سطح برگزار خواهد شد.
کاظمی افزود: برگزاری همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری، فراتر از یک رویداد اقتصادی صرف است؛ این همایش گامی اساسی در جهت تعامل، همافزایی و همگرایی میان دولت، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به شمار میرود.
وی ظهارداشت:مهمانانی بینالمللی از جمله معاون رئیسجمهور و تیم همراه، معاون وزیر، رئیس و هیأت رئیس اتاق ایران، سفراء و سرکنسولها، رؤسای اتاقهای بازرگانی استانها و فعالان بخش خصوصی کشور در این همایش حضور خواهند داشت.