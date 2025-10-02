به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، شهردار بندرکنگ گفت: روز ملی بندرکنگ فرصتی برای بازخوانی میراث ملموس و ناملموس این بندر تاریخی است.

خلیلی اسودی افزود: پیوند فرهنگی و تجاری بندرکنگ با کشور‌های حوزه خلیج فارس یکی از ظرفیت‌های بالقوه برای دیپلماسی فرهنگی و گردشگری دریایی است.

وی گفت: این بندر با حفظ اصالت تاریخی، قابلیت تبدیل به یکی از قطب‌های تبادل فرهنگی جنوب کشور به‌ویژه در زمینه معرفی معماری بومی، آیین‌های دریایی و سبک زندگی ساحلی را دارد.

بافت تاریخی بندرکنگ به مساحت۵۸ هکتار با بیش از۳۲۰ بادگیر و ۲۰۸ خانه تاریخی سال ۱۳۸۱ ثبت ملی شده است.

قلعه پرتغالی‌ها، مسجد دو محراب، خانه گلبت و خانه یوسفی، صنایع دستی، لنج‌سازی، دریانوردی و سفر‌های تاریخی ناخدایان کنگی به یمن، آفریقا، هند و دیگر نقاط حاشیه خلیج فارس از ظرفیت‌های تاریخی این بندر است.