پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفتم مهر، مراسم بزرگداشت روز ملی بندرکنگ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، شهردار بندرکنگ گفت: روز ملی بندرکنگ فرصتی برای بازخوانی میراث ملموس و ناملموس این بندر تاریخی است.
خلیلی اسودی افزود: پیوند فرهنگی و تجاری بندرکنگ با کشورهای حوزه خلیج فارس یکی از ظرفیتهای بالقوه برای دیپلماسی فرهنگی و گردشگری دریایی است.
وی گفت: این بندر با حفظ اصالت تاریخی، قابلیت تبدیل به یکی از قطبهای تبادل فرهنگی جنوب کشور بهویژه در زمینه معرفی معماری بومی، آیینهای دریایی و سبک زندگی ساحلی را دارد.
بیشتر بخوانید: برگزاری سوگواره نوحههای نشسته محلی در میناب
بافت تاریخی بندرکنگ به مساحت۵۸ هکتار با بیش از۳۲۰ بادگیر و ۲۰۸ خانه تاریخی سال ۱۳۸۱ ثبت ملی شده است.
قلعه پرتغالیها، مسجد دو محراب، خانه گلبت و خانه یوسفی، صنایع دستی، لنجسازی، دریانوردی و سفرهای تاریخی ناخدایان کنگی به یمن، آفریقا، هند و دیگر نقاط حاشیه خلیج فارس از ظرفیتهای تاریخی این بندر است.