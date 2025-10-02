پخش زنده
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان گفت: عملیات اجرایی شبکه اصلی آب و برق سایت ۲/۵ هکتاری نهضت ملی مسکن چلگرد به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سید احسان حسینی گفت: سایت نهضت ملی مسکن چلگرد با مساحتی حدود دو و نیم هکتار طراحی شده و شامل ۷۰ قطعه زمین ۱۵۳ متری است.
وی گفت: با پیگیریهای به عمل آمده، سند تک برگ قطعات تفکیکی دریافت شده و آماده تحویل است.
در شهر چلگرد قطعات زمین بهصورت تکواحدی واگذار شده است.
حسینی با اشاره به اقدامات انجامشده در این سایت گفت:عملیات آمادهسازی معابر به پایان رسیده و بعد از اتمام ساخت و ساز، گاز رسانی به واحدها انجام خواهد شد.