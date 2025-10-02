به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سومین دوره رویداد روایت‌نویسی «چای روضه» که با محوریت پاسداشت آیین‌های عزاداری و ترویج فرهنگ غنی حسینی در محرم ۱۴۰۴ توسط حوزه هنری چهارمحال و بختیاری برگزار شد، با معرفی ۳۵ اثر از ۲۸ هنرمند به مرحله نهایی داوری، به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود.

رئیس حوزه هنری استان گفت: این رویداد استانی با هدف ثبت و بازتاب هنرمندانه سنت‌ها، آداب و رسوم بومی و محلی عزاداری سیدالشهداء (ع) و پیوند دادن هنر متعهد با مفاهیم والای عاشورایی، با استقبال گسترده‌ای از سوی اهالی قلم مواجه شد.

قائدی افزود: «چای روضه» صرفاً یک مسابقه ادبی نیست، بلکه فرصتی گرانبها برای تبیین پیوند ناگسستنی فرهنگ عاشورا با ایران عزیز و نمایش ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی استان است.

وی با اشاره به محور‌های اصلی رویداد، گفت: یکی از کلیدی‌ترین محورها، «تاثیر محرم بر وحدت و همدلی مردم در دفاع از دین و میهن» بود که نشان می‌دهد حماسه حسینی در عمق جان ایرانیان ریشه دوانده و الهام‌بخش حفظ کیان ملی است.

قائدی افزود: روضه‌های خانگی، نقش تکایا و هیئت‌های محله، فضاسازی‌های معنوی در محیط‌های شهری و روستایی و همچنین پرداختن به آداب و رسوم و سنت‌های بومی عزاداری، از دیگر موضوعاتی بودند که هنرمندان آثار خود را در قالب روایت‌های خواندنی و جذاب به دبیرخانه ارسال کردند.

به گفته رئیس حوزه هنری، بیش از ۱۰۰ اثر برای شرکت در این رویداد هنری به دبیرخانه ارسال شده بود که پس از بررسی و ارزیابی اولیه، ۳۵ اثر منتخب متعلق به ۲۸ هنرمند به عنوان نامزد‌های نهایی برای داوری نهایی انتخاب شدند.