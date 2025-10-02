به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان در جلسه مشترک شورای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قرارگاه جمع آوری اتباع غیرمجاز با اشاره به بررسی لایحه تاسیس سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس این لایحه اتباعی که مورد نیاز بوده و متخصص هستند براساس نیاز‌های وزارتخانه‌های مربوطه جذب می‌شوند و اتباعی که حضورشان موجب مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی می‌شود باید به کشورهایشان بازگردانده شوند.

رضا صفری با بیان اینکه استان اصفهان پذیرای ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تبعه افغانی مجاز و غیرمجاز است افزود: استان اصفهان در جمع آوری و طرد اتباع غیرمجاز در جایگاه سوم کشور قرار دارد.

دهقان دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان نیز با اشاره به فعالیت یک مرکز ترک اعتیاد در شهرستان فریدونشهر گفت: متاسفانه در چند سال اخیر شاهد پایین آمدن سن گرایش به مواد مخدر در سطح جامعه هستیم که زنگ خطری است برای خانواده‌ها ومسئولان تا مراقبت بیشتری ازنسل‌های آینده کشور داشته باشند