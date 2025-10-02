به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان کاشان گفت: این رویداد فرهنگی، گردشگری با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیت‌های گردشگری روستایی، احیای بازی‌های بومی و محلی و انتقال مفاهیم میراث‌فرهنگی به نسل آینده طراحی شده است و در قالب مجموعه متنوع از برنامه‌های مختلف اجرا می‌شود.

علیرضا عبدالله زاده با اشاره به اینکه بازی‌های بومی و محلی هر منطقه، بخشی از میراث ناملموس کشور به حساب می‌آید افزود: جشنواره غذا‌های سنتی روستایی در ۳۲ غرفه، شامل اجرای موسقی سنتی، پخت نان و غذا‌های محلی، جشنواره گردشگری کودک، جشنواره بازی‌های بومی و محلی و نمایش صنایع‌دستی برگزار می‌شود.