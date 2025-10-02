پخش زنده
وزیر راه و شهرسازی برای بررسی روند اجرایی چندین طرح مهم عمرانی وارد استان بوشهر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرزانه صادق با استقبال ارسلان زارع استاندار بوشهر وارد فرودگاه بین المللی بوشهر شد.
وزیر راه و شهرسازی در نخستین برنامه خود در استان بوشهر از طرح راهآهن شیراز بوشهر بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این طرح قرار میگیرد.
آغاز عملیات اجرایی برق رسانی به جزیره نگین، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، بازدید از طرح نهضت ملی مسکن و بیمارستان جایگزین فاطمه زهرا بوشهر از برنامههای وزیر راه در استان بوشهر است.
نشست با مجمع نمایندگان استان، دیدار با جمعی از بانوان منتخب و نخبه استان و شرکت در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر از دیگر برنامههای وزیر راه و شهرسازی در سفر یک روزه به بوشهر است.