مدیر عامل جمعیت هلالاحمر استان اردبیل از الحاق ۵ خودروی سواری جدید به ناوگان خودرویی جمعیت هلال احمر استان اردبیل خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اردبیل حمید قویدل اظهار کرد: با پیگیریهای انجام یافته با مرکز، حمایت و تعامل نمایندگان استانی در بهمن ماه سال گذشته ۱۶ خودروی امدادی به استان تحویل و در بین شهرستانها توزیع شد به طوری که با تلاشهای متعدد توانسیتم در سالجاری نیز ۵ خودروی سواری به ناوگان خودرویی استان اضافه کنیم.
وی اضافه کرد: تمرکز زدایی از مرکز استان را در دستور کار قرار دادیم تا تمامیشهرستانها از این شرایط بهرهمند شده و توزیع عادلانه در استان اتفاق بی افتد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اضافه کرد: جمعیت هلالاحمر استان اردبیل به جهت توانایی در پاسخگویی به حوادث و سوانح از نظر اقلام و موادغذایی، دارو، امکانات و تجهیزات امدادی، تجهیز انبارهای امدادی و تامین بستههای اضطراری و غذایی و امکانات ذخیره سازی در آمادگی کامل بسر میبرد.
در پایان این مراسم خودروهای الحاقی به روسای شعب شهرستانهای خلخال، مشگین شهر، نیر، پارس آباد، گرمی تحویل داده شد.