به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اردبیل حمید قویدل اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام یافته با مرکز، حمایت و تعامل نمایندگان استانی در بهمن ماه سال گذشته ۱۶ خودروی امدادی به استان تحویل و در بین شهرستان‌ها توزیع شد به طوری که با تلاش‌های متعدد توانسیتم در سالجاری نیز ۵ خودروی سواری به ناوگان خودرویی استان اضافه کنیم.

وی اضافه کرد: تمرکز زدایی از مرکز استان را در دستور کار قرار دادیم تا تمامی‌شهرستان‌ها از این شرایط بهره‌مند شده و توزیع عادلانه در استان اتفاق بی افتد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اضافه کرد: جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل به جهت توانایی در پاسخگویی به حوادث و سوانح از نظر اقلام و موادغذایی، دارو، امکانات و تجهیزات امدادی، تجهیز انبار‌های امدادی و تامین بسته‌های اضطراری و غذایی و امکانات ذخیره سازی در آمادگی کامل بسر می‌برد.

در پایان این مراسم خودرو‌های الحاقی به روسای شعب شهرستان‌های خلخال، مشگین شهر، نیر، پارس آباد، گرمی تحویل داده شد.