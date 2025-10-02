نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در فاروج گفت: شهدا با خدا معامله کردند و رفتند تا اسلام ناب را به دنیا معرفی کنند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حاج بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در یادواره ۳۲۸ شهید شهرستان فاروج که در امامزاده جعفر روستای سیاهدشت برگزار شد، گفت: انقلاب اسلامی ادامه دهنده عاشورای حسینی و کربلا است.

وی افزود امروز بعد از ۴۶ سال در دنیای اسلام واقعی را معرفی کرده‌ایم که این از اهداف شهداست.

وی با اشاره به موضوع اسنپ بک و مکانیسم ماشه افزود مکانیسم ماشه ۴۶ سال است که برای ما چکانده شده، اما در این مدت آموخته‌ایم که چطور مقابل این ماشه‌ها بایستیم.

حاج بابایی گفت: قدر ملت ایران را بدانیم ملت ایران همچون سلاح اتمی هستند که هیچ بمب اتمی نمی‌تواند با آنان مقابله کند.

حاج بابایی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در اوج قدرت و صلابت و تدبیر به پشتوانه این ملت با آمریکا و اروپا صحبت می‌کند؛ افزود: ملت ما در هر حزب و گروهی که هستند دشمن را می‌شناسند و در بزنگاه‌ها در میدان حضور دارند و دشمن با ایران قوی مشکل دارد.

حاج بابایی ادامه داد: مردم فاروج همواره با روحیه‌ای انقلابی در پاسداشت آرمان‌های شهدا پیشگام بوده‌اند و این حضور گسترده نشان‌دهنده وفاداری مردم به انقلاب و ولایت است.

در پایان از کتاب آوای لبخند ستاره‌ها روایت شهید مجید حسین‌پور فاورجی رونمایی شد و از پدران شهید حدادیان و محمدزاده قدردانی شد.