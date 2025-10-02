ورزشگاه خالی پارس شیراز، امروز صحنه جدال فجر و استقلال خوزستان است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،از هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران، فجر شهید سپاسی در ورزشگاه خالی از تماشاگر پارس شیراز از ساعت ۱۸ و ۱۵ دقیقه میزبان استقلال خوزستان خواهد بود.

تیم فجر شهید سپاسی شیراز براساس اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بدون حضور تماشاگران در ورزشگاه پارس شیراز به مصاف تیم استقلال خوزستان می‌رود .

با وقوع حادثه پرتاب صفحه فلزی از سقف ورزشگاه و مجروح شدن ۲ تماشاگر، جریمه محرومیت از تماشاگران برای بازی با استقلال خوزستان اجرایی شد.

شاگردان پیروز قربانی در پنج بازی گذشته، ۲ برد و سه تساوی به دست آورده‌اند؛ این تیم با چهار گل زده و تنها دو گل خورده، با ۶ امتیاز (و در صورت احتساب امتیاز واقعی، ۹ امتیاز) در رده ه فتم جدول ایستاده است.