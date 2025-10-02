ورزشگاه خالی پارس شیراز، امروز صحنه جدال فجر و استقلال خوزستان
ورزشگاه خالی پارس شیراز، امروز صحنه جدال فجر و استقلال خوزستان است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،از هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران، فجر شهید سپاسی در ورزشگاه خالی از تماشاگر پارس شیراز از ساعت ۱۸ و ۱۵ دقیقه میزبان استقلال خوزستان خواهد بود.
تیم فجر شهید سپاسی شیراز براساس اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بدون حضور تماشاگران در ورزشگاه پارس شیراز به مصاف تیم استقلال خوزستان میرود .
با وقوع حادثه پرتاب صفحه فلزی از سقف ورزشگاه و مجروح شدن ۲ تماشاگر، جریمه محرومیت از تماشاگران برای بازی با استقلال خوزستان اجرایی شد.
شاگردان پیروز قربانی در پنج بازی گذشته، ۲ برد و سه تساوی به دست آوردهاند؛ این تیم با چهار گل زده و تنها دو گل خورده، با ۶ امتیاز (و در صورت احتساب امتیاز واقعی، ۹ امتیاز) در رده هفتم جدول ایستاده است.
شاگردان امیر خلیفه اصل هم در حالی ۵ امتیازی و رده یازدهم هستند که از این تیم هم همانند فجر سه امتیاز کسر شده و در غیر این صورت آبیهای اهوازی همامتیاز تیم صدرنشین یعنی تراکتور بودند.
دو تیم سابقه دو تقابل لیگ برتری مقابل یکدیگر در سالهای دور را دارند که نتیجه یک برد برای شیرازیها و یک تساوی بوده است. از آخرین تقابل لیگ برتری دو تیم حدود ۱۱ سال میگذرد .
نتیجه هفته گذشته:
فجر شهید سپاسی در تبریز به تساوی بدون گل برابر تراکتور رسید و استقلال خوزستان در اهواز با ۲ گل مس رفسنجان را شکست داد.