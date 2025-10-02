



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امیر خلیفه‌اصل سرمربی تیم استقلال خوزستان به دلیل تأخیر در پرواز موفق نشد در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر فجر شهید سپاسی شیراز حاضر شود و به همین دلیل فایل صوتی صحبت‌های او در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت.

خلیفه‌اصل در ابتدای صحبت‌هایش با تمجید از حریف گفت: «تیم فجر شهید سپاسی بازیکنان و کادر فنی بسیار خوبی دارد، اما ما هم استقلال خوزستانیم و امیدواریم با انجام یک بازی خوب و کسب نتیجه مطلوب، بتوانیم دل مردم خوزستان را شاد کنیم.»

او با اشاره به برنامه‌های تاکتیکی تیمش برای این مسابقه ادامه داد: «قطعاً در بازی مقابل فجر تاکتیکی ظاهر خواهیم شد، زیرا فجر تیمی تاکتیکی است و فوتبال را خوب بازی می‌کند، اما تیم ما هم از نظر روحی و بدنی در آمادگی کامل قرار دارد.»

سرمربی استقلال خوزستان در بخش دیگری از صحبت‌هایش به نبود تماشاگران در ورزشگاه اشاره کرد و گفت: «دوست داشتیم در دیدار امروز مقابل تماشاگران خوب شیرازی بازی کنیم، اما متأسفانه این مسابقه بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.»

دیدار تیم‌های فجر شهید سپاسی و استقلال خوزستان عصر امروز در شیراز برگزار می‌شود و هر دو تیم به دنبال کسب سه امتیاز حیاتی برای بهبود جایگاه خود در جدول هستند.