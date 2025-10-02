پخش زنده
نشست خیران مدرسه ساز با رئیس جمهور هم اکنون در بندرعباس در حال برگزاری است. استاندار هرمزگان: تفاهم نامه ۲۵۰ مدرسه با خیران و فعالان اقتصادی منعقد شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، محمد آشوری در نشست با خیران مدرسه ساز با حضور رئیس جمهور افزود: ساخت ۱۸۰ مدرسه ۶۰ درصد پیشرفت کاری دارد و تا مهر سال آینده به بهره برداری می رسد.
وی گفت: امضای تفاهم نامه ساخت ۲۵۰ مدرسه با خیران مدرسه ساز و فعالان اقتصادی و بنگاههای مختلف منعقد شد.
استاندار هرمزگان گفت: در حوزه عدالت و توسعه فضاهای آموزشی کارهای بزرگی در استان صورت گرفته است.
آشوری افزود: مردم هرمزگان در دورههای تاریخی همواره مقابل استعمار ایستادگی کردند و یک وجب خاک کشور را به دشمن ندادند.
وی گفت: دغدغههای شما دغدغههای مردم است و با تدبیر خود مسیر حرکت توسعه و آبادانی کشور را فراهم میکنید.
استاندار هرمزگان گفت: سندی را آماده کردیم که اگر صلاح دانستید در نشست نهایی بهره برداری میشود، رویکرد ما براساس دولت وفاق، رویکرد ایجاد همبستگی و استفاده از همه ظرفیت هاست.
آشوری افزود: با تنوع ظرفیتهای اقتصادی، صنعتی و فرهنگی استان میتواند به ادامه مسیر توسعه کمک کند.
ساخت ۳۴۰ واحد آموزشی با هزار و ۵۰۰ کلاس درس در دولت چهاردهم
مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: ساخت ۳۴۰ واحد آموزشی با هزار و ۵۰۰ کلاس درس در دولت چهاردم با کمک بنگاههای اقتصادی در حال ساخت است که مهر امسال ۱۶۰ واحد آموزشی با ۷۰۰ کلاس درس با هزینه ۲ همت به بهره برداری رسید.
منوچهر ضیایی افزود: تابستان امسال برای شادابی مدارس طرح شهید عجمیان را با کمک خانواده دانش آموزان و گروههای جهادی در مناطق محروم استان اجرا کردیم.
وی گفت: این طرح در دو هزار و ۳۰۰ واحد آموزشی اجرا شد.
مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره به اجرای چهار طرح در راستای ارتقای کیفیت آموزشی در استان گفت: امسال مدیران و معلمان با استفاده از فنون تدریس توانمند شدهاند و بستر برای یادگیری بهتر دانش آموزش فراهم شده است.
وی گفت: شروع نهضت هوشمند سازی مدارس، تجهیز کلاس اولها به کتابخانه و تصویب طرح ارتقا و بهبود نمرات دانش آموزان با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان است.
ضیایی افزود: با رهبری گروههای جهادی برای توسعه فضاهای آموزشی در تامین تجهیزات و کنترل آسیبهای اجتماعی تلاش میکنیم.
رئیس مجمع خیران مدرسه ساز هرمزگان نیز در این نشست گفت: اکنون ۳۴۰ فضای آموزشی با دو هزار و ۵۰۰ کلاس درس در راستای عدالت آموزشی در حال ساخت است.
هاشمی افزود: هرمزگان در سامانه نهضت مدرسه سازی رتبه پنجم کشور را دارد و پیشگام در ساخت مدرسه با معماری بومی است.
فاطمه جراره نماینده مردم مرکز استان در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: نبود معلم و کلاسهای درس و ترک تحصیل دانش آموزان ار مهمترین مشکلات آموزش و پرورش است.
وی گفت: توجه به کیفیت در کنار کمیت آموزشی وجود معلمان با انگیزه و هدفمند، توجه به شرایط اقلیمی استان در آموزش و پرورش استان ضروری است.
جراره افزود: در بندرعباس هنوز مدارس کانکسی وجود دارد و سیستم سرمایشی مدارس به دلیل شرایط آب و هوایی زودتر مستهلک میشود.
مهارت آموزی و توجه به توسعه هنرستانها در کنار صنایع ضروری است.
جراره گفت: تحقق عدالت آموزشی هم یکی از مؤلفههای اساسی است.
فاطمه جراره در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود پزشک و مراکز درمانی در استان اشاره کرد و افزود: احداث بیمارستان تخصصی در کنار صنایع از نیازهای استان است.
رئیس جمهور امروز در سفری یک روزه وارد بندرعباس شد.
رئیس دولت چهاردهم علاوه بر بهره برداری از طرحهای عمرانی و تولیدی، با فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری، فعالان سیاسی و اجتماعی، فرهیختگان و نخبگان هرمزگان نشستهای جداگانه خواهد داشت.
بازدید از نمایشگاه صنایع دستی و دانش بنیان، انعقاد تفاهم نامهها و حضور در نشست شورای برنامه ریزی هرمزگان و نشست خبری نیز از برنامههای پایانی سفر یک روزه رئیس جمهور به هرمزگان است.
همچنین در نشست برنامهریزی و توسعه استان، تصمیمات اتخاذ شده برای تسریع روند توسعه هرمزگان اعلام و دکتر پزشکیان در پایان سفر در گفتوگویی تلویزیونی نتایج این سفر را تشریح خواهد کرد.