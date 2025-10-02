به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان، بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سمنان تا ساعت ۲۰ چهارشنبه ۶ نفر از مجموع ۱۲ مصدوم تصادف سرویس دانشجویی دانشکده پیراپزشکی سرخه پس از دریافت خدمات درمانی لازم با حال مساعد از بیمارستان کوثر سمنان ترخیص شدند و یک نفر نیز از بخش مراقبت‌های ویژه به بخش بستری عادی منتقل شد.

در حال حاضر از مجموع ۶ مصدوم بستری در بیمارستان، ۴ نفر در بخش بستری عادی و ۲ نفر نیز در بخش مراقبت‌های های ویژه بستریهستند.

در پی حادثه تصادف سرویس دانشجویی دانشکده پیراپزشکی سرخه، معاون فعلی تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سمنان که تا یک ماه پیش مسئولیت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه را عهده دار بود، مدیر امور دانشجویی دانشگاه و مسئول امور حمل و نقل دانشکده پیراپزشکی سرخه از مسئولیت کنار گذاشته شدند.

صبح روز هشتم مهر، تصادف اتوبوس حامل دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه و تریلی در محور سمنان - سرخه دو کشته و ۱۲ مصدوم بر جای گذاشت. متوفیان خانم ها نرگس فتحی نژاد ۲۰ ساله و سیده زینب شعنی ۲۵ ساله هستند که در دم جان باختند .