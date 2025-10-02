سرپرست شرکت گاز استان مرکزی: با توجه به افزایش مصرف گاز طبیعی در ماههای آینده، برنامهریزی دقیق، امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرپرست شرکت گاز استان مرکزی، گفت: اصلیترین اولویت ما تأمین پایدار و ایمن گاز طبیعی برای مشترکان استان است.
محمدرضا سمیعی در نشستی که با محوریت بررسی تمهیدات و آمادگیهای لازم برای ورود به فصل سرد سال برگزار شد، با تأکید بر اهمیت خدمترسانی پایدار به مشترکان، گفت: اصلیترین اولویت شرکت در آستانه فصل سرد، تأمین مستمر و ایمن گاز طبیعی برای خانوارها، صنایع و بخشهای مختلف مصرفکننده است.
سمیعی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی استان و افزایش مصرف گاز طبیعی در ماههای آینده، برنامهریزی دقیق، هماهنگی کامل میان نواحی مختلف و استفاده بهینه از منابع انسانی و تجهیزاتی، امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
او با اشاره به نقش مهم رؤسای نواحی در پایش مستمر شبکههای گازرسانی و رفع فوری مشکلات احتمالی، گفت: وظیفه ما حفظ پایداری جریان گاز و جلب اعتماد مشترکان است؛ بنا بر این از همه همکاران انتظار میرود با مسئولیتپذیری و تلاش مضاعف، بهترین خدمات را ارائه دهند.