رئیس جمهور در دهمین مقصد سفر‌های استانی، دقایقی قبل با استقبال نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس، استاندار هرمزگان و جمعی از مقامات محلی وارد بندرعباس شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آقای پزشکیان صبح امروز پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴، در دهمین مقصد از سفر‌های استانی دولت وفاق ملی، به استان هرمزگان سفر کرد.

رئیس جمهور در این سفر علاوه بر برگزاری نشست عدالت آموزشی با مشارکت مردم، نشست‌هایی نیز با فعالان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی استان خواهد داشت.

همچنین در نشست برنامه‌ریزی و توسعه استان، تصمیمات اتخاذ شده برای تسریع روند توسعه هرمزگان اعلام و دکتر پزشکیان در پایان سفر در گفت‌وگویی تلویزیونی نتایج این سفر را تشریح خواهد کرد.