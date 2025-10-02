پخش زنده
کشورهای مختلف جهان حمله نظامیان اسرائیلی به ناوگان صمود را در آبهای بینالمللی محکوم کردند و آن را نقض فاحش حقوق بینالملل دانستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه ای حمله اسرائیل به ناوگان صمود را نقض حقوق بینالملل دانست و تأکید کرد: «این حمله غیرقانونی و غیرانسانی، نقض آشکار قوانین بینالمللی و حقوق بشر است. این اقدامات نشان میدهد که سیاستهای فاشیستی و نظامیگرایانه دولت نتانیاهو تنها به فلسطینیها محدود نمیشود، بلکه هر کسی که در برابر ظلم اسرائیل مقاومت کند، هدف قرار میگیرد.
این وزارتخانه همچنین ابراز امیدواری کرد این حمله به تلاشها برای برقراری آتشبس در غزه آسیب نرساند.
در ادامه بیانیه آمده است: از ابتدای این سفر، ترکیه با کشورهایی که شهروندانشان در این ناوگان حضور دارند، هماهنگی کامل داشته است. در این چارچوب تمام اقدامات لازم برای آزادی سریع شهروندان ما و دیگر مسافران که توسط نظامیان اسرائیل بازداشت شدهاند، آغاز شده است، همچنین برای محاکمه عاملان این حمله از طریق راههای قانونی اقدام خواهد شد.
وزارت امور خارجه ترکیه، سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بینالمللی را فراخواند تا برای لغو محاصره غیرقانونی غزه، اجازه ورود کمکهای بشردوستانه به منطقه و تضمین آزادی کشتیرانی، فوراً اقدام کنند.
دولت ونزوئلا حمله رژیم صهیونیستی را به ناوگان صمود محکوم کرد
دولت ونزوئلا در بیانیهای رسمی، حمله رژیم صهیونیستی به «ناوگان جهانی استقامت» (صمود) و توقیف کشتیهای غیرنظامی آن را به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه، اقدام نظامیان اسرائیلی در آبهای بینالمللی بزدلانه و مصداق دزدی دریایی توصیف شده است. دولت ونزوئلا همچنین محاصره نظامی این ناوگان را نشاندهنده ماهیت جنایتکارانه رژیم صهیونیستی دانست.
علاوه بر این، توقیف کمکهای بشردوستانه به عنوان ابزاری جنگی و ادامه نسلکشی با ابزارهای دیگر معرفی شده است. در پایان بیانیه، صهیونیسم به عنوان تنها تهدید علیه صلح جهانی و یک ایدئولوژی استعمارگرانه و نسل کشی ارزیابی شد که بطور روشنمند حقوق بینالملل را نقض میکند.