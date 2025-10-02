مس کرمان در هفته ششم رقابت‌های جام آزادگان به سومین پیروزی پیاپی ومس شهربابک به سومین تساوی پیاپی رسید.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، دیدار تیم‌های فوتبال مس کرمان و داماش گیلان سه شنبه از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه خانگی مس برگزار شد. شاگردان فرزاد حسین خانی در خانه به سه امتیاز ارزشمند دست یافتند.

در این مسابقه، امید قنبری در دقیقه ۳۵ از روی نقطه پنالتی گل نخست نارنجی پوشان را به ثمر رساند، اما داماش گیلان با گل مهدی طهماسب زاده در دقیقه ۷۷ بازی را به تساوی کشاند.

در دقایق پایانی بازی و در دقیقه ۸۵، رسول منوچهری بازیکن بومی کرمانی موفق شد گل برتری مس کرمان را وارد دروازه داماش کند تا تیمش پیروزی دیگری مقابل رقیب سنتی خود کسب کند.

این برد، مس کرمان را با ۱۰ امتیاز به رتبه چهارم جدول لیگ دسته یک کشور رساند، در حالی که داماش گیلان با ۳ امتیاز در قعر جدول باقی ماند و همچنان در معرض خطر سقوط به دسته پایین‌تر قرار دارد.

اما تیم فوتبال صنعت مس شهربابک در هفته ششم لیگ دسته یک کشور با نتیجه بدون گل برابر تیم پالایش نفت بندرعباس به تساوی رسید.

شاگردان قاسم شهبا در این دیدار، سومین تساوی پی در پی خود را ثبت کردند تا در مجموع سه بازی گذشته ۳ امتیاز را کسب کنند و با ۷ امتیاز در رده یازدهم جای گیرند.

تیم‌های مس کرمان و مس شهربابک نمایندگان استان کرمان در لیگ دسته یک هستند، در حالی که مس رفسنجان و گل گهر سیرجان در لیگ برتر کشور حضور دارند.