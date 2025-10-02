

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس برنامه مسابقات، حسین وفایی ملی‌پوش کشورمان مقابل فرگال کویین از انگلیس با نتیجه ۶ بر ۱ به پیروزی رسید و جواز حضور در مرحله اصلی مسابقات را پیدا کند.

امیر سرخوش دیگر نماینده کشورمان در همین مسابقات مقابل سندرسون لم از انگلیس ۶ بر ۰ شکست خورد و از رسیدن به مرحله اصلی مسابقات بازماند.

مرحله اصلی مسابقات از ۱۱ تا ۱۸ آبان در چین برگزار خواهد شد.