خسارت خشکسالی ۱۱۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال به کشاورزی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حسین بهرامی گفت: خسارت‌های ناشی از خشکسالی، تولیدات زیربخش‌های مختلف کشاورزی در حوزه‌های زراعت دیم، آبی، باغات دیم و آبی، دام و طیور، زنبور عسل و زیرساخت‌های آب و خاک را تحت تاثیر قرار داده است.

بهرامی افزود: مجموع خسارت محصولات زراعی دیم و آبی در سطح ۱۲۹ هزار و ۴۴۰ هکتار برابر ۴۳ هزار و ۶۹۶ میلیارد ریال اعلام شد و مجموع خسارت محصولات باغی در سطح ۱۵ هزار و ۴۰۰ هکتار برابر ۵۵ هزار و ۹۴۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: مجموع خسارت دام سبک و سنگین استان به تعداد ۲ میلیون و ۸۵ هزار و ۹۳۴ راس برابر هفت هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال اُفت تولید برآورد شد و مجموع خسارت زنبور عسل به تعداد ۳۰۲ هزار و ۷۲۳ کلُنی برابر ۴۸۰ میلیارد و ۳۵۷ میلیون ریال اُفت تولید برآورد شده است.

بهرامی تاکید کرد: مجموع خسارت آبزی‌پروری در ۴۲۸ تن اُفت تولید برابر ۶۸۴ میلیارد ریال برآورد شد و مجموع خسارت مرغداری گوشتی و تخم‌گذار به تعداد ۱۶ میلیون و ۳۳ هزار و ۲۶۰ قطعه برابر ۲ هزار و ۵۱۱ میلیارد ریال اُفت تولید برآورد شده است.

رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: مجموع خسارت زیرساخت‌های آب و خاک شامل قنات، انتقال آب با لوله، بند، سربند و استخر سه هزار و ۹۴۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شد.

وی یادآور شد: چهارمحال و بختیاری سه هزار و ۸۶۱ دهنه چشمه دارد که از این تعداد یک‌هزار و ۸۶۰ دهنه برابر ۴۸ درصد خشک شده است.

بهرامی با اشاره به وجود ۸۴۱ رشته قنات استان افزود: از این تعداد ۲۵۰ رشته قنات برابر ۳۰ درصد خشک شده است.

وی با اشاره به وجود چهار هزار و ۴۸ حلقه چاه آب کشاورزی استان گفت: از این تعداد ۸۴۰ حلقه چاه برابر ۲۱ درصد خشک شده است.

رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: دبی خروجی رودخانه‌های این استان امسال ۳۰ تا ۵۰ درصد نسبت به سال‌های گذشته کاهش نشان می‌دهد.

وی افزود: در سال‌زراعی ۱۴۰۴ – ۱۴۰۳ با توجه به گزارش سازمان هواشناسی کشور و مرکز ملی خشکسالی و مدیرت بحران استان ۶۵.۸۸ درصد مساحت این استان دچار خشکسالی بسیارشدید است.

بهرامی تصریح کرد: بهینه‌سازی مصرف، اصلاح الگوی کشت، استفاده از منابع آب غیرمتعارف، مدیریت منابع آب زیرزمینی و اصلاح ساختار قیمتی از مهم‌ترین راهکار‌های مقابله با خشکسالی در بخش کشاورزی به‌شمار می‌رود.

وی یادآورشد: با استفاده از بند قانونی ماده ۱۸ قانون مدیریت بحران به‌منظور جلوگیری از تنش آبی در باغ‌های استان۹۰ میلیارد ریال اعتبار در سطح یک‌هزار و ۸۰۰ هکتار برای آب‌رسانی سیار هزینه شده است.