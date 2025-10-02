مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، از اجرای بسته مشوق‌های جدید برای واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان خبر داد.





عباس برنهاد گفت: تمدید قیمت حق بهره‌برداری، اصلاح شرایط پرداخت و کاهش پیش‌پرداخت قرارداد‌ها و ارائه تسهیلات از جمله امتیازاتی است که تا پایان مهر ماه به متقاضیان سرمایه‌گذاری در ۶۴ شهرک و ناحیه صنعتی استان ارائه خواهد شد.