به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، از اجرای بسته مشوقهای جدید برای واگذاری زمین به متقاضیان سرمایهگذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان خبر داد.
عباس برنهاد گفت: تمدید قیمت حق بهرهبرداری، اصلاح شرایط پرداخت و کاهش پیشپرداخت قراردادها و ارائه تسهیلات از جمله امتیازاتی است که تا پایان مهر ماه به متقاضیان سرمایهگذاری در ۶۴ شهرک و ناحیه صنعتی استان ارائه خواهد شد.