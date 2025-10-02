پخش زنده
امروز: -
یک واحد بومگردی در کلات به دلیل تخلفات سوء اخلاقی و عدم رعایت قوانین اسلامی با دستور مقام قضایی پلمب شد و سه نفر نیز دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دادستان شهرستان کلات در اینباره گفت: دادسرا براساس وظیفه قانونی خود برای صیانت از حقوق عمومی و سلامت جامعه، هیچگونه اغماضی در برابر موارد فساد و فحشا نخواهد داشت.
علی رحمانینسب با اشاره به اینکه بر اساس مواد ۶۳۹ و ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی، هرگونه اقدام در زمینه ترویج، تشویق یا تبلیغ فساد و فحشا جرم محسوب میشود، افزود: مرتکبان این تخلفات با مجازاتهای شدید مواجه خواهند شد.
وی ادامه داد: ماموران قضایی موظفاند گزارشهای مستند خود را ارائه کنند تا امکان رسیدگی سریع و اتخاذ تصمیم های قانونی فراهم شود. ترویج فساد و فحشا آسیبهای جدی به بنیان خانوادهها و نسل جوان وارد میکند و دستگاه قضایی شهرستان با همکاری ضابطان، با قاطعیت و بدون اغماض در برابر این تخلفات خواهد ایستاد.